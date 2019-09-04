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صور.. وفاة شخص سقط ببلدوزر من قمة جبل بأضم
فرق الدفاع المدني باشرت انتشال الجثمان
متابعات الخليج 365 - أضم
انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم، جثة شخص من قمة جبل عفف جنوب شرق المحافظة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إن الشخص توفي بعد انجراف معدته الثقيلة بلدوزر، كان يقودها من أعلى قمة الجبل في منطقة وعرة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور، تظهر جهود رجال الدفاع المدني في انتشال جثة قائد المعدة.
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