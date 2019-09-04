تنبيه لقائدي المركبات من أمطار غزيرة على طريق الطائف – الرياض

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرّقة من طريق الطائف- الرياض حاليًّا.

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ودعا المركز مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة مكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، الجوف وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.