أضاف مولودًا جديدًا كتابع متى ينزل له الدعم؟ حساب المواطن يجيب

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 أغسطس الماضي، سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حساب المستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد وجه سؤالًا مفاده: “سلام عليكم، أنا أضفت ولدي قبل كم يوم متى ينزل له الشهر هذا ولا اللي بعده؟”.

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ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “وعليكم السلام، في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر (أكتوبر)، ولن تشمله دفعة شهر سبتمبر، نسعد بخدمتك”.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.