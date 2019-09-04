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توطين 1400 وظيفة في تشغيل المطارات
اشتملت على وظائف فنية وخدمة العملاء في الصالات
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) مذكرة تفاهم، لدعم تدريب وتوظيف 1400 مواطن ومواطنة خلال العامين القادمين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل في نشاط تشغيل المطارات والخدمات الأرضية.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع معدل التوطين في القطاع، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
ووقع المذكّرة، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم التوظيف الدكتور جمعة بن حامد العنزي، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ محمد بن أحمد الشيخ.
وحدّدت مذكرة التفاهم أجور الوظائف المستهدفة، حيث اشتملت على وظائف فنية مختلفة، بالإضافة لوظائف خدمات العملاء داخل صالات المطارات في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.
وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع صندوق تنمية الموارد البشرية والشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى توطين تلك الفرص، ووضع خطة تنفيذية لتطبيقها والاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
كما تهدف الوزارة من عقدها لهذه الاتفاقيات مع العديد من الجهات إلى توفير وظائف مستدامة، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية وحمايتها، وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
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