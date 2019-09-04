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فيديو.. شاب تركي ينعم بأمن المملكة : ما في مثل السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
في الوقت الذي يتعرض فيه المواطنون السعوديون إلى شتى أنواع التمييز في تركيا، إضافة إلى جرائم السرقة والنهب والسلب يجد أبناء تركيا في المملكة من يمد لهم يد العون والمساعدة ويوفر لهم فرص العيش الآمن والعمل الكريم.
دواد هو شاب تركي يعمل في المملكة منذ ما يقارب 3 سنوات أكد أنه سعيد بوجوده في المملكة وأنه لم ير معاملة مثل التي رآها في المملكة.
دواد قال في مقطع فيديو متداول إنه يتمنى أن يبقى في المملكة لعشر سنوات أو أكثر.
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