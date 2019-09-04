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طقس الخميس.. غبار يحد الرؤية على 9 مناطق
أمطار رعدية على جازان وعسير تصل مكة والباحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا تزال التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.
ولم تستبعد الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
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