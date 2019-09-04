الان تتابع انتشال جثة شخص من قمة جبل في أضم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 8:30 م, 4 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 بعد انجراف معدته الثقيلة انتشلت أجهزة الدفاع المدني في أضم جثة شخص من قمة جبل عفف جنوب شرق المحافظة بعد انجراف معدته الثقيلة “بلدوزر” كان يقودها من أعلى قمة الجبل في منطقة وعرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة شخص من قمة جبل في أضم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.