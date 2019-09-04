شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة سائق «بلدوزر» سقط من قمة جبل عفف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) انتشلت فرق الدفاع المدني في أضم اليوم (الأربعاء)، جثة شخص من قمة جبل عفف جنوب شرقي المحافظة، بعد انجراف معدته الثقيلة «بلدوزر» التي كان يقودها من أعلى قمة الجبل في منطقة وعرة. انتشلت فرق الدفاع المدني في أضم اليوم (الأربعاء)، جثة شخص من قمة جبل عفف جنوب شرقي المحافظة، بعد انجراف معدته الثقيلة «بلدوزر» التي كان يقودها من أعلى قمة الجبل في منطقة وعرة. وأظهرت صوراً نشرها الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عناصر الدفاع المدني خلال عمليات انتشال الجثة، وبدت في الصور وعورة منطقة الحادث بشكل كبير.



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