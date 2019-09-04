شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتوطين 1400 وظيفة في تشغيل المطارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والشركة السعودية للخدمات الأرضية «SGS»، مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتوظيف 1400 مواطن ومواطنة خلال العامين القادمين، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل في نشاط تشغيل المطارات والخدمات الأرضية، بهدف رفع معدل التوطين في القطاع، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووقع المذكّرة، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم التوظيف الدكتور جمعة بن حامد العنزي، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للخدمات الأرضية محمد بن أحمد الشيخ.

Advertisements

وحدّدت مذكرة التفاهم أجور الوظائف المستهدفة، حيث اشتملت على وظائف فنية مختلفة، بالإضافة لوظائف خدمات العملاء داخل صالات المطارات في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتكامل مع صندوق تنمية الموارد البشـــرية والشـــركة الســـعودية للخدمات الأرضية، إلى توطين تلك الفرص ووضـــع خطة تنفيذيـــة لتطبيقها، والاستفادة من برامج الدعم المقدمة من «هدف».

كما تهدف الوزارة من عقدها لهذه الاتفاقيات، إلى توفير وظائف مســـتدامة، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية وحمايتها، وإيجاد آليات وسياسات فاعلة لتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني للسعوديين بما يتلاءم مـــع احتياجات سوق العمل، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، ورفع مستوى جـــودة الخدمات المُقدَّمة.