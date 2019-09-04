السعودية | السعودية.. المحاكم تلزم آباء بدفع 122 مليون ريال "نفقة"

شكرا لقرائتكم السعودية.. المحاكم تلزم آباء بدفع 122 مليون ريال "نفقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في عموم السعودية 10 آلاف و937 أباً ممتنعاً عن دفع النفقة المتوجبة عليه بدفع ما مجموعه أكثر من 122 مليون ريال "نفقة أبناء" خلال العام الهجري المنصرم 1440 هـ. وكانت جميع هذه الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.

وتوعدت هذه الدوائر المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب "منصة ذكاء الأعمال" في وزارة العدل السعودية، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ3893 طلباً بقيمة 40 مليون ريال، تليها الرياض بـ2664 طلبا بقيمة 39.6 مليون ريال.

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فيما استقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة نجران 30 طلباً بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق خلال نفس الفترة.

يذكر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني كان قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن دفع نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما في ما يتعلق بالنفقة.