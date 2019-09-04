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أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن الجميع في هذا الوطن هم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وهو شرف لكل مواطن سعودي. مضيفاً: ما رأيته ووقفت عليه من تفان وإخلاص من أبنائي الكشافة الطلاب وقادتهم، جعلني أشعر بالفخر أن هؤلاء هم أبناء وطننا المعطاء.
جاء ذلك خلال حفل تكريم العاملين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار والمشاعر المقدسة لحج 1440هـ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي، والذي نظمته (إدارة نشاط الطلاب - النشاط الكشفي) في قاعة الأمير سلطان الثقافية بالمعسكر الكشفي.
وقال مدير التعليم في كلمته: المملكة نذرت نفسها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، وهذا ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين، وكل الشعب السعودي يتشرف بهذه الخدمة، ونحن لا نقول إلا سمعاً وطاعة؛ وهو الحال لكل قطاعات الدولة أعزها الله، وهنا في تبوك نجد التوجيه المباشر من أمير المنطقة بتذليل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
كما تضمن الحفل كلمة القائد العام للمعسكرات الكشفية مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبد الله الحارثي، شكر فيها الطلاب الكشافة وقادتهم على هذا التميز والتفاني في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ من خلال المعسكر الكشفي في حالة عمار والمعسكر الكشفي في مكة المكرمة، منوّها بالمنجزات التي حققتها كشافة تعليم تبوك والخدمات المقدمة للحجاج من مساعدة كبار السن وإرشاد التائهين وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المشروبات والوجبات للحجاج، والدعم والمساندة للجهات الحكومية الأخرى، وتسخير كل الإمكانات لخدمة الحجاج .
وفي نهاية الحفل تم تكريم العاملين في منفذ حالة عمار والقادة الكشفيين والطلاب الكشافة واللجان المساندة.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 07:38 PM
في حفل تم فيه تكريم العاملين في منفذ حالة عمار والقادة والطلاب"تعليم تبوك" يحتفي بالمشاركين في المعسكرات الكشفية لخدمة الحجاج
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن الجميع في هذا الوطن هم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وهو شرف لكل مواطن سعودي. مضيفاً: ما رأيته ووقفت عليه من تفان وإخلاص من أبنائي الكشافة الطلاب وقادتهم، جعلني أشعر بالفخر أن هؤلاء هم أبناء وطننا المعطاء.
جاء ذلك خلال حفل تكريم العاملين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار والمشاعر المقدسة لحج 1440هـ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي، والذي نظمته (إدارة نشاط الطلاب - النشاط الكشفي) في قاعة الأمير سلطان الثقافية بالمعسكر الكشفي.
وقال مدير التعليم في كلمته: المملكة نذرت نفسها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، وهذا ما يوجه به خادم الحرمين الشريفين، وكل الشعب السعودي يتشرف بهذه الخدمة، ونحن لا نقول إلا سمعاً وطاعة؛ وهو الحال لكل قطاعات الدولة أعزها الله، وهنا في تبوك نجد التوجيه المباشر من أمير المنطقة بتذليل كل الصعوبات وتوفير كل الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
كما تضمن الحفل كلمة القائد العام للمعسكرات الكشفية مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبد الله الحارثي، شكر فيها الطلاب الكشافة وقادتهم على هذا التميز والتفاني في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ من خلال المعسكر الكشفي في حالة عمار والمعسكر الكشفي في مكة المكرمة، منوّها بالمنجزات التي حققتها كشافة تعليم تبوك والخدمات المقدمة للحجاج من مساعدة كبار السن وإرشاد التائهين وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المشروبات والوجبات للحجاج، والدعم والمساندة للجهات الحكومية الأخرى، وتسخير كل الإمكانات لخدمة الحجاج .
وفي نهاية الحفل تم تكريم العاملين في منفذ حالة عمار والقادة الكشفيين والطلاب الكشافة واللجان المساندة.
، "تعليم تبوك" يحتفي بالمشاركين في المعسكرات الكشفية لخدمة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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