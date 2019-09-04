، "الخليج 365" تكشف حقيقة ادعاءات عائلة أردنية بعد حديثها عن تأخير متعمد لسفرها ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
علمت "الخليج 365" أن أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجه في حينه بإنهاء معاملة وكافة الإجراءات لعائلة أردنية، بعد تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل، مقطع فيديو لعائلة أردنية تتذمر وتدعي عدم إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتها التي كانت متزوجة من شاب سعودي في تبوك.
وادعت الأسرة أن ابنتها تعرضت لتعنيف من زوجها، حيث روت خلال حديثها في المقطع المصور بأنها لم تجد أي إنصاف لها في السعودية، ولكن الحقيقة والتي بحثنا عنها كانت عكس ما ادعت الأسرة.
وأكدت مصادر "الخليج 365" أن معاناة الأسرة كانت محل اهتمام الجهات الحكومية من إمارة منطقة تبوك، وإدارة الجوازات والتنمية الاجتماعية؛ حيث كانت تقدمت الابنة ( ر. ف) بخطاب إلى الإمارة تطلب فيه إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتهم المطلقة، وقد حظي هذا الخطاب باهتمام الإمارة؛ حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية على توفير مكان مناسب له في دار الإيواء حتى يتم إنهاء أوراقها وهو ما تم فعلياً.
وأضافت المصادر: "لكن تأخر سفرها بسبب وجود قضية منظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية بينها وبين طليقها، وهو ما سبب تأخر سفرها، وتابعت إمارة تبوك بتوجيه أمير تبوك إنهاء معاملتها وتمكينها من سفرها، حيث غادرت المملكة الأسبوع الماضي، ولا صحة لما تردد بأنها تعرضت لتأخير كما ادعى والدها وأسرتها.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 07:38 PM
أمير تبوك وجه في حينه بإنهاء معاملة العائلة وغادرت المملكة الأسبوع الماضي
علمت "الخليج 365" أن أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجه في حينه بإنهاء معاملة وكافة الإجراءات لعائلة أردنية، بعد تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل، مقطع فيديو لعائلة أردنية تتذمر وتدعي عدم إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتها التي كانت متزوجة من شاب سعودي في تبوك.
وادعت الأسرة أن ابنتها تعرضت لتعنيف من زوجها، حيث روت خلال حديثها في المقطع المصور بأنها لم تجد أي إنصاف لها في السعودية، ولكن الحقيقة والتي بحثنا عنها كانت عكس ما ادعت الأسرة.
وأكدت مصادر "الخليج 365" أن معاناة الأسرة كانت محل اهتمام الجهات الحكومية من إمارة منطقة تبوك، وإدارة الجوازات والتنمية الاجتماعية؛ حيث كانت تقدمت الابنة ( ر. ف) بخطاب إلى الإمارة تطلب فيه إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتهم المطلقة، وقد حظي هذا الخطاب باهتمام الإمارة؛ حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية على توفير مكان مناسب له في دار الإيواء حتى يتم إنهاء أوراقها وهو ما تم فعلياً.
وأضافت المصادر: "لكن تأخر سفرها بسبب وجود قضية منظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية بينها وبين طليقها، وهو ما سبب تأخر سفرها، وتابعت إمارة تبوك بتوجيه أمير تبوك إنهاء معاملتها وتمكينها من سفرها، حيث غادرت المملكة الأسبوع الماضي، ولا صحة لما تردد بأنها تعرضت لتأخير كما ادعى والدها وأسرتها.
، "الخليج 365" تكشف حقيقة ادعاءات عائلة أردنية بعد حديثها عن تأخير متعمد لسفرها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" تكشف حقيقة ادعاءات عائلة أردنية بعد حديثها عن تأخير متعمد لسفرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.