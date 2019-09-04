شكرا لبحثكم عن خبر شاهد فضيحة أكبر عملية احتيال في الشرق الأوسط بقيادة وزير سعودي وأشقاؤه ضد أجانب في دبي! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أعلنت مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن، امتلاكها أدلة ومقاطع فيديو تكشف أكبر عملية احتيال عقاري شهدتها منطقة الشرق الأوسط، بقيادة وزير سعودي، ضد مستثمرين أجانب في دبي، تقدر قيمتها بـ 1.8 مليار دولار.

وقالت المؤسسة الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها ستعيد تسليط الضوء على القضية بالأدلة ومن خلال سلسلة فيديوهات تكشف أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط بدبي، بطلها وزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقاؤه.

ونشرت المؤسسة الأمريكية “فيديو غراف”، قالت فيه إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، وأشقاءه، كانوا أبطال عملية الاحتيال ضد الضحايا المتمثلين في المستثمر الكندي عمر جمال عايش، ومؤسس شركة تعمير القابضة للتطوير العقاري في دبي، ومئات العملاء.

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وأوضحت أن شركة تعمير، أصبحت محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال، لتطويرها العديد من الأبراج وناطحات السحاب، أبرزها “برينسيس تاور” أطول برج سكني في العالم والمسجل في موسوعة غينيس.







وأشارت إلى أن عملية الاحتيال تمثلت في قيام أشقاء الراجحي بنهب ممتلكات وأصول “تعمير القابضة”، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء، لافتة إلى أن عايش لجأ إلى قضاء دبي وكشف بالأدلة القاطعة ما قام به الراجحي من احتيال وتزوير وفساد، فأصدر خبير المحكمة قرارا لصالح عايش بـ 1.8 مليار دولار.

وأردفت: “استغل الوزير السعودي نفوذه في الضغط والتهديد للخبير الأمر الذي انتهى باستقالته”

