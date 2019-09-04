أعلنت شرطة منطقة عسير أنها باشرت صباح الجمعة الماضي، بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر انتزاع الصراف من موقعه.
وأضافت شرطة عسير أن نتائج التحريات وإجراءات الضبط الجنائي للجريمة أسفرت عن القبض على المتهمين بارتكابها، وهما مواطنان إثنان في العقد الثالث من العمر.
وأوضحت أنه تم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من شرطة عسير بشأن مقطع الفيديو المتداول لسرقة صراف آلي في تنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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