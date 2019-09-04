بالصور: خادم الحرمين يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء عمله في المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع خادم الحرمين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.
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