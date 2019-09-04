شرطة عسير تُطيح بلصّين سرقا جهاز صراف آلي بتنومة

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على المتهمين بارتكاب جريمة سرقة جهاز صرف آلي بمحافظة تنومة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، والذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومة، صباح يوم الجمعة 29/12/1440هـ، بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة.

وأشار إلى أن إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات أسفرت عن القبض على المتهمين بارتكابها، موضحًا أنهم مواطنان اثنان في العقد الثالث من العمر.

وأكد المتحدث باسم شرطة عسير أنه تم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

وتابع: «شرطة منطقة عسير إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها».