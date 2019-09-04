التحالف يعلن سقوط صاروخ باليستي بمحافظة صعدة اليمنية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنّ صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية من مديرية سحار سقط داخل محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، قوله إنّ الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا باليستيًّا من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

وأكّد العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأشار إلى أنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرةٌ في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .