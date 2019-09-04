«إغاثي الملك سلمان» والصحة اليمنية يناقشان الترتيبات الفنية لتنفيذ مبادرة «استجابة»

التقى مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، بمقر المركز في الرياض، اليوم الأربعاء، وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الفنية اللازمة؛ لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج المصابين اليمنيين جراء الأحداث المؤسفة في عدن وأبين.

وأعرب وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن امتنانه وشكره الكبيرين لصدور التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين، مبينًا أن هذه اللفتة الكريمة التي تعودنا عليها من الملك ستُخفف معاناة كثير من الجرحى.

وأضاف باعوم أنه جرى توجيه لجان فنية في المحافظات بأن ترفع كشوفات تفصيلية بالجرحى الذين يحتاجون للعلاج في اليمن، والذين بحاجة إلى العلاج في المملكة، وستنجز هذه المهمة قريبًا، مشيرًا إلى تسلمهم اليوم دفعة جديدة من أجهزة الأشعة السينية لعدد من المستشفيات، وهي مقدمة من المركز عبر منظمة الصحة العالمية وستوزع على المحافظات المستحقة بخطة أعدت من وزارة الصحة العامة والسكان.

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وأكد باعوم أنه رغم الظروف الصعبة والمحن التي يعيشها اليمن هذه الأيام، فإنه ما زال لديه مخزون جيد من الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الكلى التي وفرها لنا مركز الملك سلمان للإغاثة، موضحًا أن المركز غطى 23 محافظة يمنية، كما أسهمت العيادات الطبية التغذوية التابعة للمركز في الحد من انتشار أمراض سوء التغذية.

وفي هذا الصدد، نوه باعوم إلى تدشين العمل في مركز الجعدة بمحافظة حجة، إضافة إلى ما هو موجود في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأفاد باعوم بأنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين تدشين العمل في العيادات الطبية التغذوية بمديريتي صرواح ونهم في محافظة صنعاء.