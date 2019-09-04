«شرطة عسير» تضبط مواطنين سرقا صرافًا آليًّا بمحافظة تنومة

أعلنت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، ضبط شخصين سرقا صرافًا آليًّا بمحافظة تنومة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن شرطة عسير قولها في بيان: «بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، الذي يظهر فيه تعرُّض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومة صباح يوم الجمعة 29 / 12 / 1440هـ، بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة».
وأضاف: «أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على المتهمين بارتكابها, وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم ضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة في حوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما».
وأكّدت «شرطة عسير» حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنّ الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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