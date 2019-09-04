محافظ الأحساء يتقدَّم المصلين على الشهيد الدوسري وينقل تعازي القيادة لذويه

أدى الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، صلاة الميت بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف، على شهيد الواجب العريف سويد بن فيصل مفرج الدوسري أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، لذوي الشهيد، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدّى الصلاة على الشهيد مساعد قائد لواء الملك عبدالله الآلي اللواء عمر عبدالله العتيبي, ومدير مكتب قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحد الجنوبي المقدم سلمان يحيى الطويل، وعدد من ضباط ومنسوبي الحرس الوطني والمسؤولين، وجموع من أهالي المحافظة.