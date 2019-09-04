بطولة «مها الرويلي» تُبهر مسافري مطار الجوف.. ومدير الجوازات يتحدّث لـ«عاجل»

بادرت إحدى الموظفات السعوديات بجوازات مطار الجوف، بعمل بطولي- إنساني نجحت خلاله في إنقاذ مسافر- وافد أجنبي-، عقب تعرضه للإغماء الذى سبقته نوبة من التشنجات، والسقوط مغشيًا عليه وسط صالة المغادرة، غير أن التدخل الإسعافي، الذي بادرت به الموظفة الجندي مها قادم الرويلي، تسبب في إنقاذ الوافد؛ حيث استعاد وعيه جزئيًا، قبل أن تصل الفرق الإسعافية، التي باشرت الحالة لاحقًا.

وفي اتصال هاتفي، قال مدير عام جوازات منطقة الجوف العميد خالد الحزيم، لـ«عاجل»: «الموظفة قامت بعمل بطولي نابع من إنسانيتها.. لقد غامرت بنفسها؛ لكن تحركها يدل على الوعي الذي يتميز به منسوبو الجوازات من الجنسين، والكفاءة العالية التي نستعين بها في العمل.. بعض المواقف والمشاهد التي تصادف الشخص وتفاجئه، تجعله يتصرف من منطلق إنساني بحت».

ولم يستبعد «الحزيم» أن تكون الموظفة ذات خبرة في الإسعافات، سواء عن طريق الدورات التدريبية، أو ممارسة هذا العمل الإسعافي من حين لآخر؛ كونها امتلكت الثقة والشجاعة في إسعاف الوافد، وأشار إلى أن «موقف الموظفة يتزامن مصادفةً مع دورة الإنعاش القلبي الرئوي؛ حيث وجَّه أمير المنطقة نواف بن فيصل بن عبدالعزيز، صحة المنطقة، بتنفيذ الدورة في عددٍ من الإدارات الحكومية، ومدارس المنطقة للبنين والبنات ولرجال الأمن، خاصة مَنْ هم في الميدان بعد حضوره الدورة، التي أقامتها صحة الجوف لمديري الإدارات، وذلك لأهمية مثل هذا النوع من الدورات».

وأكَّد «الحزيم»، أن جوازات المنطقة بصدد تكريم الموظفة الجندي مها قادم الرويلي، على ما قامت به من عمل إنساني وبطولي، ومخاطبة المديرية العامة للجوازات بالرياض بهذا الخصوص، مقدمًا شكره لصحيفة عاجل الإلكترونية؛ لتناولها مثل هذه القضايا والمواقف الإنسانية وإبراز العمل البطولي.