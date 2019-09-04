السعودية اليوم / بدء الاستعدادات لإقامة فعاليات "أيام مجلس التعاون" في سلطنة عمان



مسقط 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

‎عُقد في مكتب الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بسلطنة عمان اليوم، الاجتماع التنسيقي بين وزارة الخارجية لسلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات الحكومية المشاركة في السلطنة المعنية بتنظيم "أيام مجلس التعاون" في سلطنة عمان، التي ستنطلق فعالياتها خلال الفترة 21 - 23 أكتوبر المقبل.

ورأس الاجتماع من جانب وزارة الخارجية العمانية المستشار خليفة راشد الشامسي، فيما رأس الأمين العام المساعد للشؤئون التشريعية والقانونية السفير حمد بن راشد المري وفد الأمانة العامة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الفعاليات التي ستقام على امتداد الأيام الخليجية، والوقوف على استعدادات الفرق المختلفة المعنية بالتنظيم من جانب الجهات الحكومية المشاركة في السلطنة ومن جانب القطاعات المعنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

// انتهى //

18:08ت م

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