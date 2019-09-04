

جدة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة" خالد الغملاس، ومسؤولي برنامج التعاملات الإلكترونية "يسّر"، ومركز المعلومات الوطني، وشركة العلم لأمن المعلومات، استعراض الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة منطقة مكة المكرمة بما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار، وخطوات تطبيق الحكومة الإلكترونية وصولًا لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية، إضافة لتطوير الأداء والرقابة.

// انتهى //

17:15ت م

0201





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعًا لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.