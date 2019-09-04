السعودية اليوم / اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الخامس



مسقط 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعها الخامس برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للجنة، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, ووزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون, وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في مدينة مسقط.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

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17:08ت م

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