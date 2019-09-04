السعودية اليوم / أمين الجوف يرأس لجنة احتفالات اليوم الوطني



سكاكا 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

رأس أمين منطقة الجوف المكلف رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات اليوم الوطني المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم اجتماعاً، ضم مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة ، لبحث استعدادات المنطقة للاحتفال باليوم الوطني.

وأكد المهندس الشرعان أن اللجنة التنفيذية لاحتفالات اليوم الوطني بمنطقة الجوف أنهت استعداداتها كافة من برامج ثقافية واحتفالية منوعة وعروض فلكلورية وأوبريت وطني وألعاب نارية ومسيرة وطنية ، وأن مناسبة اليوم الوطني تأتي تأكيدًا للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأكد أمين المنطقة أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بإقامة مناشط وفعاليات تعكس أهمية هذه المناسبة على قلوبنا ، حيث روعي بها التجديد من خلال إقامة برامج ثقافية واحتفالية منوعة وعروض فلكلورية وأوبريت وطني وألعاب نارية ومسيرة وطنية ومسابقات متنوعة, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات والأهلية بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وأفاد الشرعان أن الاحتفال باليوم الوطني سيقام في عدة مواقع تشمل الحفل الرئيس بملعب المدينة الجامعية, بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى، وسيتم نقل الفعاليات المقامة للحفل الرئيس عبر شاشات في مواقع مختلفة, إلى جانب عدد من المراكز التجارية والمنتزهات بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية إلى أن أمانة منطقة الجوف ، هيأت الحدائق العامة والميادين, بالإضافة إلى تركيب عدد من اللوحات المعبّرة، وتزيين مبنى الأمانة ومباني البلديات بالإضاءة الخضراء، وتركيب أعلام المملكة في عدد من الطرق الرئيسة والمحورية والميادين العامة والجسور والأنفاق وعلى أعمدة الإنارة والمباني, مبينًا أن فعاليات الاحتفال ستقام في جميع المحافظات التي تتواجد فيها البلديات وستكون بشكل يليق بهذه المناسبة.

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16:59ت م

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