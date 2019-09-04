- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الجبير وابن زايد في باكستان لمناقشة أزمة كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير وابن زايد في باكستان لمناقشة أزمة كشمير
متابعات الخليج 365 - الرياض
وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود السعودية الإماراتية لتهدئة التوتر بين باكستان والهند، على خلفية أزمة كشمير.
وتستمر زيارة الوزيرين إلى باكستان يومًا واحدًا، ويشمل جدول الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية شان محمود قرشي.
وسيلتقي الوزيران أيضًا قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، ومسؤولين باكستانيين آخرين، بحسب صحيفة “غلف نيوز” الإماراتية.
وستشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الزيارة بحث العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وباكستان من جهة أخرى، إلى جانب الوضع في المنطقة بما في ذلك إقليم كشمير وأفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير وابن زايد في باكستان لمناقشة أزمة كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.