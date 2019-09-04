2019-09-04

صور.. 35 متدربًا يشاركون بدورة أهمية التطوع في بارق

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق اليوم وبالشراكة مع مجلس شباب منطقة عسير دورة تدريبية بعنوان” أهمية أعمال التطوع في الدفاع المدني” وذلك بحضور وكيل محافظة بارق إبراهيم بن منشط.

وبدأت الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق العقيد عبدالخالق بن عبدالله رحب من خلالها بالحضور وأعرب فيها عن سعادته بالتفاعل من الشباب المتطوعين وقدم شكره لعضو مجلس شباب منطقة عسير حمد محمد بلغيث البارقي ممثل محافظة بارق بالمجلس على جهده وتنسيقه ومشاركته الفعالة.

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بعد ذلك ألقى وكيل محافظة بارق إبراهيم بن منشط كلمة أشاد فيها بالمجهودات المبذولة من إدارة الدفاع المدني وتقديمهم ما يجلب النفع للشباب من دورات للمتطوعين.

عقب ذلك بدأت الدورة بالتعريف عن أهمية العمل التطوعي ثم قدم المدربين المختصين تعريف شامل عن المعدات الخاصة بالإنقاذ والسلامة وشرح لآلية استخدامها.

بعد ذلك انتقل المتدربون إلى المعرض داخل مبنى الإدارة للتعرف على جميع محتوياته بشرح من المدربين وفي ختام الدورة قام سعادة الوكيل والعقيد بتسليم الشهادات للمتدربين الذين بلغ عددهم ٣٥ متدربًا.