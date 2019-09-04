المالية تختتم فعاليات ورشة دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل، دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى ثلاثة أيام بمدينة الرياض.

وخلال جلسات اليوم الثالث والأخير للورشة أكد عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، أن الورشة تأتي في إطار تعزيز الشراكة المعرفية بين الوزارة والإعلام والإعلاميين؛ إدراكًا منها لدور الإعلام المؤثر في إيصال رسالتها، ودعمًا لمبادئ التواصل والشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الإعلام الاقتصادي شهد تحسنًا خلال السنوات الماضية، خصوصًا في وسائل التواصل الرقمية.

وأكد أن وزارة المالية وانطلاقًا من استراتيجيتها الهادفة إلى التكامل والشراكة؛ تتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المحلية للمساهمة في رصد قصة التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة عبر رصد الحقائق وإبراز المنجزات الاقتصادية على كافة الأصعدة.

وفي ختام كلمته تطرق الرشيد إلى تنامي مستوى شفافية القطاع المالي بالمملكة، من خلال إتاحة المعلومة وسهولة الوصول إليها، وهو ما تؤكده تطور مراحل الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، من خلال إصدار بيان تمهيدي للميزانية قبل ثلاثة أشهر من إعلانها، وكذلك إصدار تقارير ربع سنوية للميزانية، وعقد ورش عمل مع مسؤولي القطاعات الحكومية والإعلاميين والاقتصاديين وقادة الرأي، وكذلك عقد ملتقى الميزانية، مقدمًا الشكر لصندوق النقد الدولي على تعاونه، داعيًا إلى استمرار هذا التواصل البنّاء.

ومن جهته تطرق الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية بوزارة المالية إلى العلاقة بين صندوق النقد الدولي والمملكة، موضحًا أن المملكة من الدول الأعضاء المؤثرة بالمجلس التنفيذي للصندوق، مشيرًا إلى أن زيارات خبراء الصندوق للمملكة تتم بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتشمل الكثير من الجهات، منها: البنوك والوزارات وشركات القطاع الخاص. وأشار إلى أن المهام التنفيذية للصندوق تشمل الرقابة والإقراض وتقديم المساعدة الفنية والتدريب.

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بعد ذلك عقدت جلسة حوارية أدارها طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، وأجاب فيها عن أسئلة الحضور كل من الدكتور سعد الشهراني، والسيد كريستوف روزنبرغ، ووفاء عمرو المسؤول الأول للإعلام في صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتناولت الجلسة دور وزارة المالية في تمكين الإعلام من الحصول على المعلومة وتسهيل الوصول إليها، كما دار نقاش مفتوح قدّم فيه المشاركين عددًا من المقترحات التي تساهم في تعزيز الشراكة بين وزارة المالية والإعلام، وفي ختام جلسات اليوم الثالث تم تسليم الشهادات للحضور ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن ورشة عمل دعم مهارة التحليل والكتابة الصحفية تأتي كجزء من التعاون المشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وقد شارك في تقديمها وحضور فعالياتها عدد من مسؤولي صندوق النقد، والإعلاميين البارزين على من رؤساء تحرير الصحف، وكتّاب صحفيين وقادة الرأي، وعدد من الصحفيين في الأقسام الاقتصادية بالصحف ووسائل الإعلام المرئية، حيث تناولت الورشة في يومها الأول مقدمة في الاقتصاد، واستعرضت دليل قراءة التقارير والقوائم والمراكز المالية.

وسلطت الضوء على التضخم وسياسة سعر الصرف وسياسة دعم الطاقة والحماية الاجتماعية.