توقيع مشاريع بلدية بأكثر من 95 مليون ريال في عسير

2019-09-04

متابعات الخليج 365 – حسن عسيري- أبها

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 95 مليون ريال مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأوضح الحميدي أن العقود شملت مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ببلدية رجال ألمع بقيمة بلغت 6.999.665 مليون ريال ومشروعي تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين ببلديتي سراة عبيدة وطريب بقيمة بلغت 17.520.870 مليون ريال، ومجموعة من مشاريع الإنارة وسفلتة الطرقات في كل من الأمانة وبلديات رجال ألمع وبللحمر والواديين وطريب والحرجة والساحل بإجمالي قدر بنحو 44.102.087 مليون ريال.

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وتابع الحميدي : وكان نصيب مبادرة أنسنة المدن من خلال مشاريع إنشاء الحدائق والساحات والملاعب بنحو 21.750.973 مليون ريال موزعة على بلديات خميس مشيط والواديين وبللحمر ووادي بن هشبل وشملت المشروعات إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية واستكمال توسعة طرق الصوح بأحد رفيدة بقيمة بلغت 3.153.343 مليون ريال فيما كلف مشروع دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي لتطوير إجراءات العمل ومنظومة المسؤوليات والصلاحيات بأبها نحو 1.744.998 مليون ريال.

وأضاف الحميدي بأن تلك العقود تأتي استمرارًا وحرصًا من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها متابعات الخليج 365 والمقيم بعد الانتهاء منها.

وشدد الحميدي على أهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وإنجازها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانيًا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.