شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط مواطنين انتزعا صرافًا آليًا بـ البوكلين في تنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. ضبط مواطنين انتزعا صرافًا آليًا بـ البوكلين في تنومة
بحوزتهما المبالغ المالية والمركبة المستخدمة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على مواطنين تورّطا في سرقة صراف آلي انتزعاه باستخدام البوكلين في تنومة وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة والمركبة المستخدمة.
وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، والذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومة صباح يوم الجمعة 29/12/1440هـ بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر، وضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط مواطنين انتزعا صرافًا آليًا بـ البوكلين في تنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.