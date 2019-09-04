2019-09-04

فيديو.. ضبط مواطنين انتزعا صرافًا آليًا بـ البوكلين في تنومة

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على مواطنين تورّطا في سرقة صراف آلي انتزعاه باستخدام البوكلين في تنومة وبحوزتهما مبالغ مالية ضخمة والمركبة المستخدمة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل، والذي يظهر فيه تعرض جهاز صراف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، فقد باشرت شرطة محافظة تنومة صباح يوم الجمعة 29/12/1440هـ بلاغًا عن تعرض جهاز صرف آلي للسرقة وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ونتائج التحريات عن القبض على مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر، وضبط المبالغ المالية المسروقة والمركبة المستخدمة بالجريمة بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.