شكرا لقرائتكم صور.. مخالفات بالجملة في مطعم أحد فنادق أبها الشهيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-04 صور.. مخالفات بالجملة في مطعم أحد فنادق أبها الشهيرة متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير عددًا من الملاحظات المتعلقة بالصحة العامة في أحد المطاعم التابعة لفندق شهير بمدينة أبها. Advertisements جاء ذلك ضمن الحملة الرقابية التي تستهدف المطاعم الفندقية. وسجلت فرق الرقابة عدة مخالفات منها عدم وجود التراخيص اللازمة ومخالفة المبنى للأنظمة والاشتراطات المعمول بها علاوة على تجهيزاته، بالإضافة إلى عدم تطبيق شروط التعبئة والتخزين وتدني النظافة.









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