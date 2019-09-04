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الأسهم السعودية تعاود الصعود بتداولات متوسطة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 134.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8058.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أليانز إس إف, الأهلي للتكافل, الأهلي, الخليجية العامة, وتهامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, ساسكو, الأهلية, أميانتيت, وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.63 % و 4.76 % .
فيما كانت أسهم شركات أميانتيت, الإنماء، الراجحي, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 31.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3765.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهم تقاسمتها 108 صفقات.
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