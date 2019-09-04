شكرا لقرائتكم خبر عن سينما ورالي سفاري ومقهى بلوت على واجهة عسير البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، تستعد بلدية الساحل لطرح عدة مواقع للاستثمار بالواجهة البحرية بالحريضة، التي تعتبر واجهة منطقة عسير البحرية، نظراً لتمتعها ببيئة جاذبة للمستثمرين، حيث تضم الواجهة مشاريع تنموية واعدة من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن.

وتتنوع تلك المشاريع بين مطاعم ومقاهٍ، فود ترك، عربات وجبات متحركة، جلسات شاطئية، صرافات دائمة، صرافات موسمية، رالي سفاري، ملاهٍ، سينما، مركز غوص، مخيمات، شاليهات، طيران رياضي، مسار للدراجات، مقهى بلوت، خيمة العروض، قوارب بحرية، ألعاب مائية، قوارب نزهه، دبابات مائية، درجات هوائية، وتأجير جلسات عربية.

وأكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية تسعى لزيادة حجم الاستثمارات داخل إطار خدماتها وعملها بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، الذي يسهم في تنوع مصادر الدخل، حيث يأتي ذلك تماشياً مع توجه القيادة وتنفيذاً لرؤية 2030، مضيفاً أنه سيتم عقد ندوة استثمارية بحضور رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في واجهة عسير البحرية، للتعريف بالمواقع المطروحة للاستثمار.