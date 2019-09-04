، خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم ،

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 14 قاضيًا من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، مبينًا أن الأمر الملكي اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب).
وأكد "اليوسف" حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والإنصاف، موضحًا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًّا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-04
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 14 قاضيًا من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، مبينًا أن الأمر الملكي اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب).
وأكد "اليوسف" حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والإنصاف، موضحًا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًّا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
05:27 PM
على مختلف الدرجات القضائية في إطار جهود تحقيق العدالة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 14 قاضيًا من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، مبينًا أن الأمر الملكي اشتمل على تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي/ب).
وأكد "اليوسف" حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه، وذلك في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والإنصاف، موضحًا أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًّا بما ينعكس على كفاءته، وتجويد أعماله لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
، خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم ،
المصدر : الخليج 365
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