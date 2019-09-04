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كشفت مقاطع مرئية، حصلت عليها "الخليج 365"، لحظات استهداف مقاتلات التحالف، لـ"المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، حيث كانت الضربات خلال الفترة الماضية في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيا الإرهابية.
وكشفت المقاطع المرئية لحظة استهداف المليشيا أثناء تجمعها في أحد المواقع وكذلك أثناء محاولة اختباء الإرهابيين فيما بين الصخور، بالإضافة إلى استهداف امدادات أسلحة كانت في طريقها للمليشيا.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها في صعدة وخسرت قيادات عديدة في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية.
مقاطع مرئية.. ضربات جوية دقيقة تسحق مليشيا الحوثي في صعدةمحمد المواسي الخليج 365 2019-09-04
كشفت مقاطع مرئية، حصلت عليها "الخليج 365"، لحظات استهداف مقاتلات التحالف، لـ"المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، حيث كانت الضربات خلال الفترة الماضية في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيا الإرهابية.
وكشفت المقاطع المرئية لحظة استهداف المليشيا أثناء تجمعها في أحد المواقع وكذلك أثناء محاولة اختباء الإرهابيين فيما بين الصخور، بالإضافة إلى استهداف امدادات أسلحة كانت في طريقها للمليشيا.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها في صعدة وخسرت قيادات عديدة في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
05:05 PM
خسرت قيادات عديدة على مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية
كشفت مقاطع مرئية، حصلت عليها "الخليج 365"، لحظات استهداف مقاتلات التحالف، لـ"المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، حيث كانت الضربات خلال الفترة الماضية في محافظة صعدة معقل زعيم المليشيا الإرهابية.
وكشفت المقاطع المرئية لحظة استهداف المليشيا أثناء تجمعها في أحد المواقع وكذلك أثناء محاولة اختباء الإرهابيين فيما بين الصخور، بالإضافة إلى استهداف امدادات أسلحة كانت في طريقها للمليشيا.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية تتكبد خسائر كبيرة في صفوفها في صعدة وخسرت قيادات عديدة في مختلف الجبهات خلال الأيام الماضية.
، مقاطع مرئية.. ضربات جوية دقيقة تسحق مليشيا الحوثي في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
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