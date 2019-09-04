شاهد: مناهل العتيبي تخلع عباءتها في أحد شوارع السعودية

فاجأت الفتاة مناهل العتيبي الملقبة بـ "ولية أمر نفسها"، بنشر مقطع فيديو على حسابها في “تويتر”، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة عالمية في شارع التحلية بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وقالت مناهل العتيبي التي أثارت ضجة بخلع عباءتها والسير في الشارع بملابس رياضية- في تغريدة، تعليقًا على الفيديو: “من خلف الكواليس، ترقبوني قريبًا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدًا شارع التحلية”.

وبين الفيديو الفتاة مناهل، وهي بدون عباءة أو غطاء رأس أثناء إجراء المقابلة التلفزيونية في شارع التحلية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدل في أنحاء المملكة.

الجدير بالذكر ان مناهل العتيبي، نشرت فيديو قبل عدة أسابيع قالت فيه إنها تتجول في أحد شوارع الرياض وهي ترتدي ملابس رياضية دون أن تتعرض لأي مضايقات، وأن ردود فعل الدوريات والمرور محترمة.