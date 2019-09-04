شاهد: شجار عنيف بإحدى مستشفيات السعودية

كشفت كاميرات المراقبة في إحدى المستشفيات السعودية، عن شجار عنيف، بين مراجعين وعدد من حراس الأمن الصناعي، ما أسفر عن وقوع عدة اصابات بجروح مختلفة.

وذكرت صحيفة ”سبق“، أن المشاجرة وقعت في مستشفى الأمير ”محمد بن ناصر“، فيما قدمت ”صحة جازان“ بلاغًا إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

من جهتها، أفادت ”صحة جازان“ أن ”مراجعين اثنين حاولا الدخول إلى قسم عناية القلب خارج أوقات الزيارة المخصصة، وعند محاولة منعهما من قبل حارس الأمن قاما بالتعدي عليه لفظيًّا وجسديًّا، ثم لاذا بالفرار“، إذ جرى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتسبب فيديو الشجار بردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بعض النشطاء غياب أجهزة الحماية اللازمة داخل المستشفى، مطالبين بضرورة عدم دخول أي شخص للمستشفى قبل الحصول على بيانات بطاقة الأحوال.