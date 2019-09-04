بعد 48 ساعة.. تطورات جديدة بشأن المقطع الشهير لأمير عسير ومواطن.. والأخير يتفاجأ بهذا الأمر

تسلم المواطن عائض الحلافي، وحدته السكنية في المنطقة الشرقية أمس (الثلاثاء).

وجاء ذلك بعد 5 أيام من وعد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال له بتوفير سكن، بعد اتصال هاتفي بين الأمير ووزير الإسكان.

و حسب “سبق” قال الشاب عائض إنه تسلم وثيقة وحدته السكنية الواقعة بضاحية الملك فهد بالدمام من جمعية سواعد بالمنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه يتيم الأب ووالدته مُسنة وتسكن بقرية الفوهة شمال عسير ويسكن هو مع شقيقه الذي يعاني أمراضاً عدة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أنه تقدم بطلب سكن وقوبل بالرفض كونه غير متزوج وذهب لأبها وعرض مشكلته على أمير المنطقة الذي بادر بمهاتفة وزير الإسكان.