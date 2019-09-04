الهلال الأحمر السعودي يطلق برامج تدريبية للجهات الحكومية والخاصة

بدأ الهلال الأحمر السعودي في تقديم، برامج تدريبية ومحاضرات عن الإسعافات الأولية للجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف الهلال الأحمر السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن البرامج المشار إليها، تشمل أيضًا أفراد المجتمع في مناطق المملكة كافة؛ وذلك تفعيلًا للتوعية بشأن الإسعافات الأولية، داعيًا إلى التسجيل في تلك البرامج عبر الرابط أو الاتصال بالرقم الموحد للخدمة المجتمعية: 920022776
وتشمل الدورات التدريبية المتاحة، ضمن « برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية»، تقديم الإسعافات الطبية الأولية التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية مثل حالات توقف القلب والغصة والنزف والكسور والإغماء، وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي صلاحيتها (سنتان)، وبطاقة مسعف أوَّلي بعد اجتياز الدورة.
وكان رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اعتمد أسماء المقبولين في البرنامج التأهيلي للمعينين الجدد على وظيفة (فني إسعاف وطب طوارئ) الذين اجتازوا اختبارات التوظيف، على أن يبدأ البرنامج في السابع من سبتمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا بالإدارة العامة للتدريب بالهيئة، على أن يحضر المقبولون الهوية الوطنية، ورقم الحساب البنكي (الآيبان).
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