بالصور.. إزالة استراحة عشوائية وأحواش على أراضٍ حكومية بـ«رحاب الطائف»

أزالت أمانة الطائف (بلدية السيل الصغير الفرعية) تعديات غير نظامية على أراضٍ حكومية بحي رحاب وحزم القماع بشمال الطائف، وذلك عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين الذين أقاموا إنشاءات غير نظامية على الأراضي البيضاء.

وأوضحت أمانة الطائف أن التعديات تمثلت في استراحة غير مرخصة بمساحة تجاوزت 900 متر مربع تم إزالتها بالكامل، وشبوك للأغنام أقيمت بشكل عشوائي، وحذرت الأمانة كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية أو أراضي الغير بشكل غير نظامي بأنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المعتدين مع إزالة كافة الإحداثات في حينها، مشيرة إلى تكثيف البرنامج الرقابي لضبط كافة أشكال الإحداثات المخالفة واتخاذ اللازم حيال المخالفين.