الجبير وعبدالله بن زايد يصلان باكستان.. و«أزمة كشمير» تتصدّر المباحثات

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد، ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز» في نبأ عاجلٍ.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في وقتٍ سابق من اليوم: «الوزيران (الجبير وعبد الله بن زايد) سيصلان باكستان اليوم لبحث هذا الوضع الخطير حول إقليم كشمير».

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أنّ الوزيرين الجبير وعبد الله بن زايد سيجريان مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي.

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وتتطرَّق المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدان الثلاثة، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية، كما تهدف إلى تخفيف حدة التوتر والسعي للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الأوضاع في أفغانستان.

ورحّبت باكستان بزيارة الوزيرين السعودي والإماراتي، وأكّدت أنّها حريصةٌ على التشاور مع الرياض وأبوظبي حول المستجدات في المنطقة، وتخفيف حدة التوتر مع نيودلهي؛ بسبب الأزمة الكشميرية.

وفي 26 أغسطس الماضي، تلقَّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا، من رئيس وزراء باكستان؛ حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات في إقليم كشمير.