بالصور.. بلدي الطائف يتحقق من هوية بائعي سلع الأسر المنتجة

بحث المجلس البلدي لأمانة الطائف، توفير آلية للاستدلال على هوية بائع المنتج الغذائي الذي تقدمه الأسر المنتجة وذلك في حال وجود مشكلة أو ملاحظة للمستهلك.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الواحدة والخمسين والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بغرب الطائف، حيث تقدم عضو المجلس عبدالهادي الطويرقي بمقترح بهذا الشأن، كما ناقش المجلس مقترحاً قدمه نائب رئيس المجلس ماجد العتيبي، بإقامة ملتقى للمجالس البلدية على مستوى أمانات المملكة بالطائف.

وبين رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي العتيبي أن المجلس يعمل على وضع آلية عمل للاستدلال على البائعين من الأسر المنتجة؛ لضمان تفعيل الرقابة الغذائية من قبل الأمانة على المنتجات التي تقدمها تلك الأسر ، وحل أي إشكاليات بشأنها بالطرق النظامية، بما يحقق سلامة المنتج المقدم للمستهلك، ويدعم سبل الارتقاء بإنتاج هذه الأسر.

وناقش الاجتماع أيضًا طلبًا قدمه عضو المجلس بدر الوذيناني، بشأن عرض مشاريع المشهد الحضري وخطط إنجازها بالطائف ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لأنسنة المدن ومعالجة التشوه البصري وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وأثنى المجلس على جهود أمانة الطائف خلال الفترة الماضية وما قدم في صيف الطائف والنجاح الذي أسعد زوار عروس المصايف.

حضر الجلسة ممثلون عن أمانة الطائف، ومدير عام صحة البيئة عازب محسن الزهراني، ومساعد مدير عام صحة البيئة محمد قشطة، ومدير وحدة تحسين المشهد الحضري محمد سليم السواط، وعضو وحدة تحسين المشهد الحضري محمد عبدالرحمن القثامي.