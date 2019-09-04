«الغذاء والدواء»: تطبيق لائحة العصائر الطازجة.. ووجود السكر «مخالفة»

أكَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن لائحة العصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر، سيتم تطبيقها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي وأكشاك البيع في مراكز التموين.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، أنه لا ينبغي إضافة السكر والمحليات الطبيعية والصناعية، أو شراب الجلوكوز أو العسل؛ كونه من مصادر السكر المضاف، وكذلك مشروبات الطاقة، أو مساحيق المشروبات المنكهات أو الألوان الصناعية؛ اعتدادًا بأن وجود تلك المكونات في منطقة إعداد أو تحضير العصائر، يعتبر مخالفة.

وتابعت الهيئة، أنه يمكن إضافة النكتار للمشروبات فقط، وليس للعصائر الطازجة، والحليب والآيس كريم وقطع الفواكه الطازجة إلى العصائر والمشروبات، مشيرة إلى إمكانية تقديم المنشأة الغذائية «سكر» خارج طلب المستهلك بناء على طلبه، مع الحرص على عدم مزج السكر مع العصائر وخلطاتها أثناء الإعداد.

وبيَّنت «الغذاء والدواء»، أنه ينبغي تطبيق الاشتراطات الخاصة بإعداد العصائر والمشروبات الطازجة والمشروبات وخلطات العصائر بالإفصاح عن جميع مكوناتها، بأن تكتب المنشأة الغذائية- مثلًا- عبارة «عصير مشكل يحتوي على تفاح برتقال مانجو»، مع عدم السماح بوضع أي عبارات مضللة، مثل «الخلطة السحرية، أو عصائر الطاقة»، مع مراعاة كتابة عبارة «المشروبات وخلطات العصائر لا يضاف لها سكر»، أسفل قائمة المشروبات وخلطات العصائر.