سعوديان يحصدان جائزة جامعة تكساس في الكتابة العلمية

حصد مبتعثان من جامعة جازان لدرجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية لهذا العام، ضمن منجزات علمية تضاف لمبتعثي الجامعة.
وهنأ مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الطالبين عيدروس بن صديق الأمير، وعبدالله بن أحمد القيسي على هذا المنجز، مؤكدًا أن ذلك يأتي ثمرة لجهودهما وتميزهما العلمي والبحثي، مشيدًا بمخرجات الجامعة التي تواصل حصد التميز في الكثير من المجالات والمنافسة في العديد من المحافل العالمية.
واستطاع المبتعثان نشر أبحاث مهمة في مجالات الأمراض المعدية والمناعة في مجلات علمية متخصصة، وذلك خلال مرحلة الدكتوراه؛ حيث حصدت الأبحاث معدلات تقييم عالية وانتهت بمنحهما جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية، التي تمنح للمتفوقين في النشر العلمي بين طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية.
إلى ذلك حقَّق الشاب السعودي معاذ بوعائشة، تميُّزًا علميًّا هائلًا، بتوظيف تقنية الطباعة «3d» في المجالات الطبية والأبحاث العلمية؛ ليمزج بين الطب والهندسة؛ حيث نبغ كمهندس جراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب؛ وجمع بين ثلاثة تخصُّصات، وعمل في توظيف تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ أثناء وجوده بمستشفى فيكتوريا العام بلندن، ونفَّذ مشروعات بحثية فريدة أثناء فترة ابتعاثه، مُمثلًا للمملكة في قرابة 40 محفلًا دوليًّا وإقليميًّا.
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