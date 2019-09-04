استمرار العمل بجسر الأمير نايف لفك الاختناقات المرورية بالشرقية

تواصل أمانة المنطقة الشرقية استكمال جسر الأمير نايف ضمن مبادرة «الطرق»، والذي يتضمن جسرين على طريق الأمير متعب، مع امتداد طريق الأمير نايف عند تقاطعه مع شريط السكة الحديد ضمن جهود تستهدف فك الاختناقات المرورية.

وقال وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا،(في بيان)، إن الجسر الشرقي يبلغ طوله 481 مترًا، ومسار الحركة به غرب – شرق، والجسر الغربي بطول 454 مترًا ومسار الحركة به بالاتجاه المعاكس شرق – غرب وكلاهما عبارة عن مسارين.

وأضاف وكيل أمين المنطقة، أن الجسرين عبارة عن مزيج بين الخرسانة التي سيتم صبها في الموقع مثل القواعد، والأعمدة وجزء من البلاطات، والخرسانة الجاهزة التي سيتم صبها من خارج الموقع مثل العوارض الخرسانية وبلاطات مسبقة الصب، مشيرًا إلى أن أعمال المشروع تتطلب نقل بوابة السكة الحديد وكابلات الإشارة الخاصة بها وإعادة توصيلها بغرفة التحكم.

وجدد الملا تأكيد حرص الأمانة على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية وبمختلف الأماكن، مما سيساهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في ظل ما تشهده المملكة من تسارع النمو والتطور في مختلف المجالات.

يشار إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق عامين، ويتضمن تحويل خدمات منها خط مياه قطر 500 ملم، وخطوط كهرباء وخط اتصالات، بالإضافة إلى كابلات كهرباء شبكة الإنارة للجسر وطرق الخدمة، وخطوط تصريف مياه الأمطار .