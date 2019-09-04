استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ اللقاء حضره وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.