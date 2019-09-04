خادم الحرمين يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء عمله

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، سفير جمهورية مصر العربية ناصر حمدي، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ اللقاء حضره وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.