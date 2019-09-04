انتخاب الأمير بدر بن عبدالله رئيسًا للمجموعة العربية للمتاحف

انتخبت المجموعة العربية للمتاحف «الآيكوم العربي»، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الرئيس الفخري لـ«الآيكوم السعودي»، لرئاسة المجموعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 - 2022) على هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ25 المنعقد خلال الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر الجاري في مدينة كيوتو باليابان، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء.

وكان الأمير بدر بن عبدالله قد وافق في يوليو الماضي على قبول الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف «الآيكوم السعودي» التي تأسَّست في أكتوبر 2015 تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

ويحظى المؤتمر الدولي العام للمتاحف، الذي يعقد كل ثلاثة أعوام، باهتمام وبحضور عالمي كثيف؛ حيث تتم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المتحفية في أنحاء العالم، وتطوير آليات إدارة وتنمية المتاحف، بحضور الدول الأعضاء في المجلس الدولي لـ«الآيكوم»، كما يتم ترشيح وانتخاب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الإقليمية.

وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، نما الاهتمام بالمتاحف والتركيز عليها، كما أطلق الأمير بدر رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في أواخر مارس الماضي، وجاء قطاع المتاحف أحد قطاعات الوزارة الـ16 التي ستركِّز عليه جهودها وأنشطتها، كما أعلنت الوزارة المتاحف المتخصصة كمبادرة ضمن 27 مبادرة تشكل الحزمة الأولى من مبادرات الوزارة.