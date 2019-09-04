السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير مركز النخيل والتمور



الأحساء 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بديوان المحافظة اليوم, المهندس خالد بن سعد الحسيني, بمناسبة تعينه مديرًا عامًا لمركز النخيل والتمور.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو محافظ الأحساء المهندس الحسيني بمناسبة تعينه مديرًا للمركز, متمنيًا له التوفيق والنجاح.

واطلع سمو المحافظ خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية لمركز النخيل والتمور، كما وجه سموه بتقديم الاستشارات كافة لأهالي المحافظة.

من جهته قدم المهندس خالد الحسيني شكره وتقديره لسمو المحافظ على الاستقبال والتهئنة وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمامه والعمل بها لخدمة المواطنين.

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16:48ت م

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