السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير السياحة بالمحافظة



الأحساء 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية أمس, مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة المهندس عمر بن أحمد الفريدي وذلك بمقر المحافظة.

واطلع سمو محافظ الأحساء خلال اللقاء على مبادرات وبرامج فرع الهيئة بالمحافظة التي يعمل على تنفيذها بالشراكة مع القطاعين العام و الخاص والمجتمع المحلي، كما تسلّم سموه تقريرًا عن مهرجان "ليالي جواثا2" الذي شهد فعالياته 86.000 ألف زائر وأقيم رمضان الماضي في مدينة جواثا السياحية.

واستعرض مدير سياحة الأحساء سير العمل في مشاريع ترميم المواقع التاريخية في الأحساء, مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز مشاريع ترميم وتأهيل قصر صاهود وبيت البيعة والمدرسة الأميرية وقصر خزام وعين نجم بلغت 80 %.

وأعرب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية على دعم سموه للتنمية السياحة بالمحافظة، مثمنًا متابعة سموه و دعمه غير المحدود.

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16:45ت م

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