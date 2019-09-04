السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بنجران يناقش الخطط التدريبية المطبقة مع بدء العام التدريبي الحالي



نجران 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

ناقش مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار اليوم، مع قادة المنشآت التدريبية, الخطط التدريبية التي جرى تطبيقها لبدء العام التدريبي الحالي، ومدى فاعليتها، ومعالجة أوجه القصور فيها, وذلك بمقر اجتماعات الإدارة، وعبر الدائرة الإلكترونية للاجتماعات المرئية.

وتطرق آل جبار إلى استعدادات الإدارة ومنشآتها التدريبية لاحتفالات اليوم الوطني للمملكة، حيث جرى وضع خطة متكاملة وموحدة تضمن إظهار هذه المناسبة الغالية بالشكل الذي يليق بها من برامج وفعاليات داخل وخارج مقار الإدارة والمنشآت التدريبية، إضافةً إلى مناقشة تفعيل معارض خاصة في المنشآت التدريبية بالمنطقة لعرض ابتكارات المتدربين والمتدربات بما ينعكس على جودة المخرجات وتطويرها.

// انتهى //

16:44ت م

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